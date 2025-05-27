Геронтолог указала на медикаменты, увеличивающие вероятность развития деменции

12:18, 27 мая 2025, ПАИ

Длительный приём некоторых широко используемых медикаментов может повышать риск развития деменции почти на 50 %, сообщила геронтолог Анна Шелобанова в интервью «Известиям».

По словам специалиста, препараты, отпускаемые без рецепта, требуют осторожного применения. В частности, популярные антидепрессанты при длительном использовании могут увеличивать вероятность когнитивных нарушений в 3,5 раза. Шелобанова пояснила, что такие средства изменяют баланс серотонина и норадреналина в мозге, что может нарушать работу нервных клеток и приводить к снижению когнитивной функции.

Особое внимание эксперт уделила бесконтрольному применению корвалола. Препарат часто используют не по назначению, что вызывает привыкание и может ухудшать память, повышая риск деменции.

Средства от изжоги, как отметила Шелобанова, способны вызывать дефицит витамина B12 и увеличивать содержание бета-амилоидных белков в мозге. Антигистаминные препараты и снотворные с дифенгидрамином подавляют нейромедиаторы, необходимые для памяти и обучения. Длительное их применение может снижать активность мозга, ухудшать внимание и нарушать режим сна, особенно у людей старше 65 лет.

Обезболивающие препараты также представляют опасность, поскольку некоторые из них сужают сосуды, ухудшая кровоснабжение мозга. Это может нарушать поступление кислорода и питательных веществ, что негативно сказывается на работе клеток мозга, пояснила геронтолог.

Наибольший риск связан с опиатами и опиоидами, применяемыми при общем наркозе или для послеоперационного обезболивания. По данным Шелобановой, в течение трёх - семи лет после операций риск деменции может увеличиваться в два раза.