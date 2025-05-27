Оксана Филиппова: ФКГС – наиболее эффективный инструмент для благоустройства территорий

11:58, 27 мая 2025, ПАИ

Эффективность программы «Формирование комфортной городской среды» оценила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Проект ФКГС – это один из наиболее действенных и эффективных инструментов в настоящее время. В нём может принять участие буквально каждый житель того или иного населённого пункта. Голос каждого важен, и, возможно, именно он будет решающим при выборе территории, которая подлежит благоустройству на будущий год», – подчеркнула она.

Также глава призвала пушкиногорцев не оставаться в стороне и обязательно принять участие в голосовании.

В этом году для благоустройства предложены общественная территория у домов № 10, 12 и 13 в Совхозном переулке и на аллее у Культурно-досугового центра на улице Садовой.

Сейчас в голосовании уже приняли участие почти 1,8 тысячи человек.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.