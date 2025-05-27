Александр Волков: Участие в голосовании за объекты благоустройства – возможность своими руками создать комфортную среду для жизни

13:53, 27 мая 2025, ПАИ

Какие преимущества даёт программа «Формирование комфортной городской среды», объяснил глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков.

«Участие в голосовании – это действительно важный и ответственный шаг для каждого жителя округа. Каждый голос имеет значение, и именно благодаря активному участию граждан мы можем улучшать и развивать нашу территорию», – подчеркнул он.

В этом году на голосование в муниципалитете вынесены пять объектов.

«Общественная территория на набережной реки Щировки на улице Советской, преобразившаяся в прошлом году, является ярким примером того, как совместные усилия могут привести к хорошим результатам. Успешно реализованные мероприятия – установка освещения, пешеходных ограждений, тротуарной плитки и малых архитектурных форм – значительно улучшили облик посёлка и сделали его более комфортным для проживания», – сказал Александр Волков.

Кроме того, установка детской площадки в 2025 году станет отличным дополнением для семей с детьми, предоставляя им безопасное пространство для игр и отдыха, добавил он.

Участие в голосовании – это возможность своими руками создать комфортную среду для жизни, подчеркнул глава муниципалитета. «Уверен, что жители округа определят самые важные объекты для посёлка, участвуя в голосовании и поддерживая те проекты, которые делают жизнь лучше», – заключил он.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.