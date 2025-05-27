Псковская воспитанница выиграла вторую медаль первенства России по гребле на байдарках
Псковская воспитанница, ныне представляющая Московскую область, Ангелина Семёнова выиграла серебро первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юниорок до 24 лет. Соревнования проходят в Краснодаре, передаёт корреспондент ПАИ.
Ангелина Семёнова в паре с Елизаветой Янучек выиграла серебро на байдарках в двойке на дистанции 500 метров. Экипаж уступил только команде Москвы и Ростовской области в лице Олеси Козеевой и Елизаветы Раевской.
Для Семёновой это вторая медаль проходящего первенства России. Ранее она стала серебряным призёром в одиночках на дистанции 1 000 метров.
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