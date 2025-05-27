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Общество

Михаил Ведерников поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников библиотек с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Он уточнил, что сегодня в Псковской области открыты для читателей 276 библиотек.

«Они динамично развиваются, становятся современными, креативными пространствами, востребованными у взрослых и молодёжи – и в первую очередь, конечно, благодаря усилиям и инициативности неравнодушных сотрудников», – подчеркнул губернатор.

  • Михаил Ведерников поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников отметил, что работники библиотек благодаря своему высокому профессионализму, вдохновенному и самоотверженному труду успешно прививают школьникам любовь к книгам и сохраняют её у старшего поколения. Он подчеркнул, что они привлекают всё больше читателей и находят нужные книги по самым разнообразным темам и интересам.

«Спасибо за ваш вклад в развитие библиотечного дела и культурной жизни области. Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих свершений и неравнодушных читателей!» – заключил глава региона.

Напомним, что общероссийский день библиотек отмечается сегодня, 27 мая.

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