Михаил Ведерников поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников библиотек с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что сегодня в Псковской области открыты для читателей 276 библиотек.
«Они динамично развиваются, становятся современными, креативными пространствами, востребованными у взрослых и молодёжи – и в первую очередь, конечно, благодаря усилиям и инициативности неравнодушных сотрудников», – подчеркнул губернатор.
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Михаил Ведерников отметил, что работники библиотек благодаря своему высокому профессионализму, вдохновенному и самоотверженному труду успешно прививают школьникам любовь к книгам и сохраняют её у старшего поколения. Он подчеркнул, что они привлекают всё больше читателей и находят нужные книги по самым разнообразным темам и интересам.
«Спасибо за ваш вклад в развитие библиотечного дела и культурной жизни области. Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих свершений и неравнодушных читателей!» – заключил глава региона.
Напомним, что общероссийский день библиотек отмечается сегодня, 27 мая.
Благодаря пожертвованиям «Дом белого аиста» в Псковской области приобрел гнёзда для птиц и морозилку для кормов
Александр Волков: Участие в голосовании за объекты благоустройства – возможность своими руками создать комфортную среду для жизни
С какими сложностями сталкиваются псковичи при изучении китайского языка, рассказал преподаватель