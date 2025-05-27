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Происшествия

Пара псковичей дважды попалась на краже гортензий ночью

Сортовые гортензии, по предварительным данным, крадёт пара псковичей с улицы Ижорского Батальона, 16 в Пскове, сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

Как сообщают очевидцы, ранее часть цветов уже была украдена этими же людьми. Сегодня почти в час ночи пара выкопала остальные гортензии. Теперь из всей клумбы осталось только одно растение.

В прошлый раз активисты разместили призывы вернуть цветы в соцсетях, но в этом случае от них поступило обращение в полицию. К материалам также приложили записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось о ещё одном случае вандализма – неизвестные снова разгромили пляж у Фотьевского озера в Великолукском районе. Узнать больше об этом происшествии можно здесь.

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