Псковичка выиграла ещё одну бронзу на первенстве России по гребле на байдарках

16:18, 27 мая 2025, ПАИ

Воспитанница псковской спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина, представляющая Московскую область, заняла третье место первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юниорок до 19 лет. Состязания прошли в Краснодаре, сообщает корреспондент ПАИ.

Кожевина стала бронзовым призёром в гонках лодок-четвёрок на 500 метров вместе с представительницами Москвы, а также Тверской и Воронежской областей.

Ранее на этих стартах псковичка взяла бронзу в двойке на дистанции 200 метров.

Ещё одна псковская воспитанница Ангелина Семёнова на состязаниях юниорок до 24 лет завоевала два серебра.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».