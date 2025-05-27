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Псковичка выиграла ещё одну бронзу на первенстве России по гребле на байдарках

Воспитанница псковской спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина, представляющая Московскую область, заняла третье место первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юниорок до 19 лет. Состязания прошли в Краснодаре, сообщает корреспондент ПАИ.

На фото Елизавета Кожевина. Фото: Федерация каноэ России

Кожевина стала бронзовым призёром в гонках лодок-четвёрок на 500 метров вместе с представительницами Москвы, а также Тверской и Воронежской областей.

Ранее на этих стартах псковичка взяла бронзу в двойке на дистанции 200 метров.

Ещё одна псковская воспитанница Ангелина Семёнова на состязаниях юниорок до 24 лет завоевала два серебра.

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