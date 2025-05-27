«Сделаем красивый выпускной»: почему отменился общегородской последний звонок, объяснил Борис Елкин

16:57, 27 мая 2025, ПАИ

Почему в Пскове отменился общегородской последний звонок, объяснил глава муниципалитета Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 мая.

«Это была вынужденная мера. Сначала были планы провести общегородской последний звонок, но, пообщавшись с коллективами, с педагогическим сообществом, принято решение немного перенести праздник. В этом году достаточно плотный график ЕГЭ. Чтобы не отвлекать детей от важного процесса, потому что в наше время от ЕГЭ зависит их будущее и поступление. Не то чтобы не хочется для них праздника. Праздника, наоборот, хочется как можно больше им дать в жизни, потому что это наше будущее, дети», – подчеркнул глава Пскова.

Борис Елкин уточнил, что сейчас разрабатывается программа общегородского выпускного. «Раз не получилось с последним звонком, то сделаем красивый выпускной», – пообещал глава Пскова.