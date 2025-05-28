День пограничника отмечают в России

07:10, 28 мая 2025, ПАИ

День пограничника отмечают в России сегодня, 28 мая. Он установлен указом президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года для возрождения исторических традиций России и её пограничных войск, пишет calend.ru.

История этого вооружённого воинского формирования исчисляется сотнями лет – с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов использовали оборонительные сооружения – засечную черту и валы. Для присмотра за границей создавалась засечная стража.

Сегодня государственную границу России охраняют более 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров.

Пограничники отмечают профессиональный праздник с большим размахом, демонстрируя боевую мощь. К празднику приурочено множество торжественных мероприятий в городах и частях пограничных войск. Например, сегодня в Пскове по случаю праздника в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области состоится торжественное мероприятие.