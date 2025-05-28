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Псковский арбитр судил главные игры Высшей лиги по баскетболу

Псковский арбитр Денис Аторин судил главные игры Высшей лиги по баскетболу. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам рефери.

  • Псковский арбитр судил главные игры Высшей лиги по баскетболу
    Фото: предоставил Денис Аторин
  • Псковский арбитр судил главные игры Высшей лиги по баскетболу
    Фото: предоставил Денис Аторин
  • Псковский арбитр судил главные игры Высшей лиги по баскетболу
    Фото: предоставил Денис Аторин
  • Псковский арбитр судил главные игры Высшей лиги по баскетболу
    Фото: предоставил Денис Аторин
  • Псковский арбитр судил главные игры Высшей лиги по баскетболу
    Фото: предоставил Денис Аторин

Аторин судил решающий матч финальной серии в Тобольске между «Динамо» из Уфы и местным «Нефтехимиком». В результате динамовцы одержали победу – 72:69. Также псковский судья отсудил полуфинальный матч Высшей лиги, который проходил в Уфе между «Динамо» и «Чебоксарскими ястребами».

«В полуфинальной и финальной играх вся судейская бригада получила очень хорошие оценки. Я очень надеюсь, что оценки, которые вышли у меня в этом полугодии, позволят мне судить в следующем сезоне мужскую Суперлигу. И так как я являюсь потенциальным судьёй Единой лиги ВТБ, есть возможность попасть и в основной чемпионат. На данный момент я сужу Единую молодёжную лигу, Высшую мужскую и женскую Суперлигу», – отметил Денис Аторин.

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