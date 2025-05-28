Елена Иванова: Преображение территорий по программе благоустройства – это заслуга жителей

12:02, 28 мая 2025, ПАИ

Преображение территорий по программе благоустройства «Формирование комфортной городской среды» – это заслуга жителей, принимающих участие в голосовании, уверена глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

«Сейчас многие уже и не помнят, каким был наш районный центр до реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Кто или что помогло в преображении посёлка? Кто-то ответит: это заслуга национального проекта. А мы утверждаем: прежде всего люди, которые своими голосами поддерживают ту или иную инициативу!» – подчеркнула она.

Сейчас на голосование для благоустройства в 2026 году вынесены две общественные территории – парковые зоны отдыха в Бежаницах у летней эстрады и в посёлке Красный Луч возле сельского Центра культуры.

«Объекты для голосования находятся в разных населённых пунктах, но оба значимы. Впервые в голосовании участвует парк в посёлке Красный Луч, который не благоустраивался много лет. Стараниями активистов тосовского движения там уже обновлена летняя эстрада. Планируем демонтировать здание бывшей библиотеки и установить там детскую площадку», – рассказала глава муниципалитета.

Кроме того, работы в парке в Бежаницах позволят создать зону отдыха в южной части территории, придать ей завершённый вид.

«Эти общественные территории не только создадут благоустроенный вид нашим населённым пунктам, но и дадут возможность отдохнуть всей семьёй во время прогулки, сделают любимые посёлки ещё более уютными», – заключила Елена Иванова.

Сейчас за благоустройство территорий уже проголосовали почти две тысячи человек.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.