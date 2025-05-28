Псковские призёры первенства России по волейболу сыграют в финальном этапе «Кубка Феникса»

12:02, 28 мая 2025, ПАИ

Бронзовые призёры первенства России по волейболу из Пскова, воспитанники 2011 года рождения сыграют в финальном этапе открытого межрегионального турнира «Кубок Феникса» в Спас-Клепиках (Рязанская область). Соревнования начнутся 29 мая, сообщил корреспонденту ПАИ тренер команды Сергей Иванов.

В соревнованиях примут участие пять коллективов из Ногинска, Липецка, Пскова, Костромы и Тулы. В первый день псковичи сыграют со спортивной школой «Центр игровых видов спорта» из Тулы и липецким «Динамо». Во второй – со спортивной школой № 7 из Костромы и спортшколой олимпийского резерва из Ногинска. По результатам группового этапа две лучшие команды сыграют в финале.

Тренер коллектива Сергей Иванов отметил, что на эти соревнования от Пскова в Спас-Клепики отправились шесть волейболистов.

Напомним, что недавно сборная Псковской области в этой же возрастной группе стала бронзовым призёром первенства России по волейболу.

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