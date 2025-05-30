Эскиз памятника погибшим на СВО согласовали в Псковской гордуме

11:25, 30 мая 2025, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы утвердили эскиз памятника погибшим во время СВО и текст надписи, а также согласовали его установку на Крестовском кладбище на Ленинградском шоссе, 4. Такое решение принято на очередной сессии городского парламента сегодня, 30 мая, передает корреспондент ПАИ.

Согласно концепции мемориала, которую одобрили градостроительный совет и главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин, памятник молодого воина олицетворяет собирательный образ защитника Отечества. В центре композиции на небольшом постаменте установлена бронзовая фигура молодого курсанта. За спиной у скульптуры два уходящих в небо пилона, как символ дороги в небо. Пилоны венчает орден Мужества. На обеих плитах с обратной стороны памятника высечены изображения ратных подвигов.

Высота композиции составляет шесть метров, высота фигуры – примерно 2,5 метра.

Мемориал будет выполнен из мансуровского белого гранита – из него сделают ступени, по которым идет герой. А также из темного гранита, причем рельефы с графикой – алюминиевые, а фигура с орденом и надписями – бронзовые. Предусмотрено и место возложения цветов.

Добавим, что финансирование работ по изготовлению и установке памятника будет производиться в 2025 году за счет средств областного бюджета.

Ранее сообщалось, что утверждена концепция мемориала бойцам СВО.