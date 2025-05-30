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Эскиз памятника погибшим на СВО согласовали в Псковской гордуме

Депутаты Псковской городской Думы утвердили эскиз памятника погибшим во время СВО и текст надписи, а также согласовали его установку на Крестовском кладбище на Ленинградском шоссе, 4. Такое решение принято на очередной сессии городского парламента сегодня, 30 мая, передает корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Согласно концепции мемориала, которую одобрили градостроительный совет и главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин, памятник молодого воина олицетворяет собирательный образ защитника Отечества. В центре композиции на небольшом постаменте установлена бронзовая фигура молодого курсанта. За спиной у скульптуры два уходящих в небо пилона, как символ дороги в небо. Пилоны венчает орден Мужества. На обеих плитах с обратной стороны памятника высечены изображения ратных подвигов.
Высота композиции составляет шесть метров, высота фигуры – примерно 2,5 метра.

Мемориал будет выполнен из мансуровского белого гранита – из него сделают ступени, по которым идет герой. А также из темного гранита, причем рельефы с графикой – алюминиевые, а фигура с орденом и надписями – бронзовые. Предусмотрено и место возложения цветов.

Добавим, что финансирование работ по изготовлению и установке памятника будет производиться в 2025 году за счет средств областного бюджета.

Ранее сообщалось, что утверждена концепция мемориала бойцам СВО.

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