Глава Пустошкинского района в числе волонтёров объясняет жителям процедуру голосования за благоустройство

12:30, 28 мая 2025, ПАИ

Глава Пустошкинского района Юрий Кравцов помогает жителям муниципалитета разобраться в процедуре голосования за благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Голосование по отбору общественной территории для благоустройства в рамках программы ФКГС – это возможность сделать наш город комфортнее и вовлечь жителей в решение вопросов развития городской среды, когда граждане сами решают, как должен выглядеть их город, каким станет любимое место отдыха или центр общественной жизни», – сказал он.

Кроме того, по словам главы муниципалитета, голосование позволяет влиять на позитивные изменения в родном городе, тем самым создавая его современный облик. «К работе по опросу населения в этом году у нас привлечено более 30 волонтёров. Я, кстати, тоже в их числе и, если что, сам могу оказать помощь в процедуре голосования!» – отметил Юрий Кравцов.

Сейчас в голосовании приняли участие уже более 1,3 тысячи человек.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.