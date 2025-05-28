Псковичи показали своё мастерство на конкурсе водителей автобусов в Петербурге
Водители «Псковпассажиравтотранса» приняли участие в XXVII Международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов в рамках фестиваля SpbTransportFest. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.
Псковскую область на соревнованиях представили Дмитрий Москвин, который занял десятое место из 62 водителей автобуса большого класса, и Игорь Губин, занявший десятое место из 24 водителей автобусов особо большого класса.
Кроме того, впервые регион на конкурсе представила женщина-водитель. Виктория Белова работает на автобусе ПАЗ малого класса в Печорском филиале. Перед выступлением она выполнила несколько пробных заездов на автобусе большого класса. Она заняла 19-е место из 28.
Участники показали навыки скоростного маневрирования и фигурного вождения, отметили в «Псковпассажиравтотрансе».
Напомним, что сюжет телеканала «Первый Псковский» вошёл в шорт-лист телекинофорума «Новая реальность» Союза журналистов России. В десятке номинантов в номинации «Лучший репортаж» – сюжет Дмитрия Коновалова «Королева автоколонны» – о водителе автобуса Виктории Беловой.
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