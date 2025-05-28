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Общество

Спасённый волонтёрами лосёнок Соломон умер в «Птичьем дворике»

Лосёнок Соломон, которого спасали волонтёры после нападения собак, умер. Об этом ПАИ сообщили в подворье «Птичий дворик».

Фото здесь и далее: подворье «Птичий дворик»

«Последние дни его всё больше наблюдал ветеринар, опять кололи антибиотики несмотря на то, что дикому животному сложно их переносить, но в ранах были огромные мешки с гноем. Мы боролись за его жизнь, как могли, погиб он от инфекционной пневмонии на фоне сниженного иммунитета и большого количества рваных ран», – рассказали волонтёры.

Соломон поступил на подворье трёхдневным детёнышем, пробыл там почти месяц, набрав за это время десять килограммов веса.

«Мы вложили в него огромное количество сил и души, никак не можем отойти от шока. Всегда верили в выздоровление, внезапная кончина нас просто подкосила. Очень тяжело терять подопечных, особенно такого трогательного ребёнка. Мы к нему привязались», – поделились волонтёры.

Согласно диагнозу, лосёнок умер от бронхопневмонии.

Ранее сообщалось, что покусанного собаками лосёнка спасали в Псковской области.

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