Душой всегда тянуло в Россию: семья из Туркменистана рассказала о жизни в Пскове

09:36, 29 мая 2025, ПАИ

Семья Нурмурадовых из девяти человек переехала из Туркменистана в Псков почти полтора года назад. Мотиватором стала многодетная мама и четырежды бабушка Джерен Нурмурадова. Причин для переезда было немало – образование для детей, карьерные возможности, да и душой всегда тянуло в Россию. И осуществить задуманное получилось в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Подробнее о том, как сейчас живёт большая и дружная семья из Туркменистана, – в материале ПАИ.

«Мы идём по дороге в Пскове и хочется всё сфотографировать, увидеть все места, где жили известные люди, и здесь так много церквей, это такая красота», – сказала Джерен Нурмурадова.

Три поколения и большая любовь к России

Семья – это три поколения, одна история и большая любовь к России. Сын – участник спецоперации, дочка делает успехи в вузе, внуки пошли в школу и уже успели освоиться.

Гостей семья всегда встречает приготовленным пловом. У семьи Нурмурадовых это одно из любимых блюд, они делают его по собственному рецепту, а главное – с душой. Количество продуктов на плов внушительное, готовят на девятерых человек. «У нас большая семья, мы два килограмма плова готовим. На него нужно 1,5 килограмма моркови, а луковицы, наверное, одной большой хватит», – рассказала Лачин Сапармырадова.

Всесторонняя поддержка

Сейчас главный кормилец – отец семейства Гельдымурад, который работает в такси и говорит, что в Пскове это одно удовольствие. «Я вижу только плюсы, после получения гражданства можно устроиться в любое время», – заметил он. Невзначай Гельдымурада хвалит и супруга, отмечая, что у мужа золотые руки. Ремонт в частном доме – его заслуга.

Оформить документы и получить гражданство помогли в правительстве региона. К процессу подключились и профильные комитеты, позже – центр содействия переселению «Соотечественник», они всегда были на связи.

Получить жильё помогло государство, финансово вложился сын Байгельды – гордость семьи. Мужчина с детства мечтал стать военным. Когда началась СВО, понял, что должен быть там, родители так воспитали. Служил в районе Работино, дважды был ранен, в последний раз – осколком в голову, лишился глаза. Награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Теперь он будет работать в псковском военкомате.

«У нас была Великая Отечественная война, мы все это помним, чтим и никогда не забудем. Важно никогда это не забыть. Если бы не победа в этой войне, то не было бы нашей сегодняшней жизни, которая у нас есть. Мне обидно, когда говорят неправильные вещи про наших героев Великой Отечественной войны, воевавших за нас, за наше будущее. Поэтому я решил участвовать в специальной военной операции, внести свой вклад», – сказал Байгельды.

Главное богатство – семья

Сокращённо Байгельды называли в школе Баем, это и стало его позывным на войне. В переводе это означает «богатый», и он действительно богат. У него есть две дочки и сын, а теперь с супругой мечтают о четвёртом ребёнке.

Учёба на первом месте

Ещё одно богатство мужчины – сёстры. Одна уже поступила в ПсковГУ на направление, о котором мечтала всю жизнь, – педагог-историк, ей удалось пройти на бюджет. «Нравится, что учусь и могу взять подработку, я же не буду всегда с родителями жить. Есть время подрабатывать. Очень нравится учёба», – сказала Лачин Сапармырадова.

Поступить в ПсковГУ мечтает и вторая дочка Нурмурадовых-старших. Она хочет связать жизнь с IT-сферой, как вся семья связала жизнь с Псковской областью. За полтора года их любовь к Псковской земле окрепла и они убедились, что сделали правильный выбор.