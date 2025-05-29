Геннадий Афанасьев: «Формирование комфортной городской среды» – это обо всём, что нас окружает

11:19, 29 мая 2025, ПАИ

Важность программы «Формирование комфортной городской среды» подчеркнул глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

«Формирование комфортной городской среды» – это обо всём, что окружает нас. Комфортные дворы, площадки, зоны отдыха, тротуары, пешеходные дорожки. Главное то, что именно жители определяют территории, которые благоустраиваются в рамках этого федерального проекта. За годы его реализации нам удалось сделать многое, результаты видны в каждом уголке нашего посёлка», – сказал он.

В этот раз в общественном голосовании принимают участие три объекта из Дедовичского района: пешеходная зона от дома № 7а на улице Энергетиков до конца дома № 9 на улице Октябрьской, пешеходная зона от дома № 1 до дома № 7 на улице Октябрьской, пешеходная зона от дома № 7 до дома № 17 на улице Октябрьской.

Глава района также призвал всех дедовичан к голосованию. «Вместе мы сделаем наш посёлок комфортнее!» – подчеркнул он.

Сейчас в голосовании приняли участие уже более 1,6 тысячи человек.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.