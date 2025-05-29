Требующие ремонта детские площадки в Пскове обновят до конца года

12:21, 29 мая 2025, ПАИ

Детские площадки в Пскове, требующие ремонта, обновят до конца года, следует из данных портала госзакупок.

Контракт предполагает замену песка на детских площадках, в песочницах, ремонт деревянных и металлических элементов детского оборудования, деревянного ограждения, цепных подвесов, а также покраску деревянных и металлических элементов на детских площадках.

Также подрядчик должен будет установить информационные таблички, отремонтировать покрытие спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки, наливного полиуретанового покрытия.

Кроме того, предполагается замена горки, каната, строп для подвеса на качели-гнездо и другие работы.

Всего на работы по ремонту детских площадок выделили более 660 тысяч рублей. Контракт заключается до 1 декабря. Все работы подрядчик должен будет выполнять по заявкам в течение десяти дней.

Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщил, что новую детскую площадку на улице Георгиевской оборудуют до конца июня.