Три водоёма за одну рыбалку, или Майское путешествие псковских рыболовов

22:40, 29 мая 2025, ПАИ

Где весенняя щука? Ни в озёрах, ни в реке постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный и его товарищи её так и не обнаружили. Если вам знакомый рыболов рассказывает, что он каждый раз ловит кучу рыб или никогда домой без улова не возвращается, то, скорее всего, он привирает. Хорошим уловом завершается далеко не каждая рыбалка…

Озеро с красивым именем

17–18 мая 2025 года. Белогули – Чёрное – Великая. Давно таких путешествий мы не совершали. Долго не решались, прицеливались на места, но новости из Пушкиногорского района, с озера с красивым названием Белогули, вдохновили и подтолкнули к действиям. Выпытали дорогу туда, да и сами по карте посмотрели – и немного расстроились. Как оказалось, дорога к деревне Бирюли, находящейся на берегу этого озера, почти до самой воды асфальтированная – и по карте это было видно, и по рассказу рыболова, сообщившего нам хорошие новости. А раз так, то, значит, водоём этот доступен всем и каждому, а в этом обычно нет ничего хорошего. Но результаты нескольких рыбалок недельной давности у наших знакомых там были очень хорошие: и трофейные щуки им попадались по семь и по шесть килограммов, и по три-четыре килограмма было несколько, не говоря уже о полторашках и килушках – с этим размером там и вовсе не проблема.

В гости к Пушкину

Ездили на двух машинах я, Дмитрий и Станислав. В 15:00 встретились на заправке на трассе за Черёхой, перегрузились и помчались. При расчёте времени отталкивались от того, что на дорогу два с половиной часа надо, плюс час на разгрузку и сбор и чтобы ещё пара часов светлого времени оставалась для вечерней рыбалки. Даже если мы к 18:00 туда приедем и на воду в 19:00 выйдем, то будет очень даже хорошо.

Дорога хорошая, весь асфальт, что федеральный, что региональный, в очень приличном состоянии – и дорожное полотно, и яркая разметка везде. Навигатор чётко показывал, куда нам ехать, где поворачивать: проехали через центр Пушкинских Гор, мимо всем известного памятника Александру Сергеевичу. Выехали из посёлка: к Михайловскому – налево, к Петровскому – прямо, а нам к Бирюлям – направо.

В этих местах, кроме как в Михайловском и Петровском, я ни разу не бывал и удивился нескончаемой цепочке деревень, которые растянулись вдоль нашего пути и плавно переходили одна в другую. Деревни небольшие, не заброшенные, но бедные. Хотя близость Пушкинского заповедника, влияние архитектуры и стиля тех времён встречались в каждой деревушке: это не так давно построенные деревянные дома, невысокие, неширокие, но строгие, с аккуратно выкрашенными фасадами и с подчёркнуто белоснежными оконными рамами, входными дверьми и крылечками. Во дворах таких домов и газоны подстрижены, и цветочки посажены. По всему видно, что облюбовали эти места почитатели пушкинской поэзии и его эпохи, но жители этих домов вряд ли местные – скорее всего, приехавшие из Санкт-Петербурга или ещё откуда. А большинство местных домиков – утлые, серые, старенькие, но всё же живые, в отличие от большинства деревень в сельской местности по всей Псковщине.

300 метров – это много или мало?

Домчались до Бирюлей быстро: 126 километров от моего дома до остановки на пригорке в трёхстах метрах от озера проехали менее чем за два часа. Чуть в самих Бирюлях поплутали: вроде бы уже и озеро видно, а указанная нам дорога уводит куда-то в сторону. Но спросили у мужчины, косившего газон, как проехать к берегу, и он нам всё чётко рассказал. Оказывается, мы и изначально ехали правильно, но до нужного поворота не доехали полкилометра. Вернулись, доехали, повернули к озеру. Перед нами с высокого холма открылся вид на Белогули: озеро не большое, но и не маленькое, с берегами, поросшими тростником и камышами, с двумя островами, о которых нам рассказывал знакомый. Ну что, значит, правильно приехали…

Ага, приехали. Свернув с грунтовой дороги к озеру на едва заметную в траве полевую дорогу и проехав по ней метров триста, чуть спустились с пригорка и остановились. Дальше дорога имела очень сомнительный вид для проезда наших совсем не внедорожных автомобилей, особенно для моего: у Стаса хотя и паркетник, но всё же 4 х 4, а у меня лишь передний привод. Всю ночь и утро здесь лил дождь, и хотя сейчас светило солнце, наша путь-дорожка была вся в лужах и с прорезанной колеёй, наполненной водой. Кто-то тут сегодня уже проезжал, но проедем ли мы – вот вопрос.

Нам хватило благоразумия выйти из машины и провести разведку дальнейшего пути. Переобулись в сапоги и ножками прошли до самого озера. На берегу за кустами стояла белая «Нива» – именно она и проехала здесь за два-три часа до нас. На воде за островами примерно в полукилометре от берега виднелась рыбацкая лодка. Выход на воду хороший, чистый и удобный, здесь же и столик, кем-то давно сооружённый. Именно об этом месте наш знакомый и рассказывал. Но как проехать оставшиеся три сотни метров? Пара мест на полевой дороге были почти критическими для моей машины: и глубоко, и вязко. И один раз я прошёл, и другой, проверяя и сапогами, и палкой, прикидывая, проеду ли я. Ну, с бугра с разгону, может, и проскочу почти до самого берега. А назад как? В обратную сторону моя ласточка точно не взлетит. А если объезд поискать? Прямо у того места, где мы остановились, едва заметные следы чьих-то колёс уходили по лугу вправо к лесу. Прошёл по ним. Ну, эта дорожка получше. И вела она правильно, к озеру, и когда прошёлся по ней и пригляделся, то, пожалуй, здесь и вокруг озера иногда ездят. Но вот беда: в одном месте, перед самым лесом, эту альтернативу год-два назад перепахали, и сейчас там растёт какая-то сельскохозяйственная культура. И поле это метров тридцать-сорок шириной, через которое не только на моей машине, но и на вездеходе не проехать: земля рыхлая, мягкая, да и какие-никакие, но всё же это посевы.

Проблемы на дорогах

После часового осмотра окрестностей посоветовались и решили: не будем рисковать, а переедем-ка мы в Палкинский район, на озеро Чёрное. Может, в самой деревне Бирюли и есть подъезд к озеру, но нас он точно не устроит, ведь нам и стоянка для машин нужна, и место для палаток и для костра, а такое соседство местным жителям всегда не нравится.

Начал я разворачиваться и тут же застрял, легко и просто. Колёса вертятся, сцепления с грунтом нет, лишь грязь летит выше крыши автомобиля – мокро, грязно и очень скользко. Стас на своей машине с трудом, но выбрался обратно на бугорок, вышел из машины и идёт к нам пешком. «Ты чего идёшь? – удивился я. – Давай задом сдавай ко мне, и по травке попробуем меня вытащить». Вытащили. И похвалили себя: какие мы молодцы, что не ринулись штурмовать последние триста метров вниз к озеру. Увязли бы мы там надолго и как выбрались бы оттуда, с какими последствиями и затратами, можно было только предполагать.

Только я выехал на асфальт, как чуть не попал в ДТП: аист едва не врезался в лобовое стекло моей машины. Этого ещё для полного счастья нам не хватало! Он стоял на левой обочине, его вспугнула встречная машина, её он облетал осознанно, а мой автомобиль или не видел, или не обратил на него внимания и увернулся от столкновения в самый последний момент, возможно даже зацепив крышу своим крылом. Для меня манёвр этой совсем не маленькой птицы тоже оказался неожиданным, я даже инстинктивно отпрянул, вжавшись в спинку сидения, и успел убрать ногу с педали газа, чтобы тут же затормозить, хотя это вряд ли помогло бы. Обошлось…

И зимой трава растёт?

От Бирюлей до Наумок (деревня на берегу Чёрного озера) 95 километров. Проехали без проблем. А в самой деревне опять чуть «блуданули». Я здесь был вроде бы и недавно, прошлой осенью, но проезд к озеру не угадал: уж очень плотно и быстро там застройка берега происходит, скоро от единственной узенькой дорожки к воде для приезжих рыболовов ничего и не останется. Спросили у девушки, проходившей вдоль дороги, и та указала на едва заметный проезд к озеру.

Разгрузились, накачались, собрались, поставили палатки, спустили лодки на воду, но для вечерней рыбалки времени уже не оставалось. Полюбовались красивым закатом, поужинали, поговорили о жизни и около полуночи легли спать.

Утро. Спал крепко и, когда прозвенел будильник, даже не понял, где я. Но, немного придя в себя, как мне показалось, разобрался что к чему: я с Дмитрием на рыбалке, и его храп доносится из соседней палатки. Ладно, тогда и я ещё посплю немного. Перевернулся на другой бок и только закрыл глаза – как слышу: меня за ногу кто-то тянет. И раз, и другой. Я отдёрнул ногу. Не понял! Дмитрий храпит по-прежнему, а кто-то чужой в мою палатку лезет? Но после нескольких секунд замешательства до меня дошло – это Стас, о котором я не сразу и вспомнил, решил извлечь меня на свет божий: «Михалыч, если хочешь спать дальше, то спи. Но твоя лодка мешается, и мне в озеро не выплыть. Встань, отодвинь её, а потом дрыхни дальше».

Ну какой теперь сон? Я вылез из палатки, тут и Дмитрий пробудился. Все вместе попили чаю и в 04:30 отправились на просторы Чёрного озера. Погода отличная: тихо, тепло, солнце вот-вот взойдёт из-за леса. Но уже через 40 минут мы дружно вытащили лодки на берег, так как рыбачить оказалось невозможно. Всё озеро заросло, и где бы мы ни забрасывали свои спиннинги – и в одном углу, и в другом, и посредине, везде мешалась подводная растительность, зацепы следовали за зацепами, и правильно провести наши приманки никак не получалось. Да, были бы у нас попперы или воблеры полуметрового заглубления, может, что и вышло бы, но мы к такому готовы не были. Озеро меня удивило: ведь в ноябре прошлого года никакая трава в большей части акватории нам помех не создавала. И возникает вопрос: тогда откуда эта трава здесь взялась, она что, всю зиму росла? Воды в этом году меньше? Да, меньше, но не намного, не более чем на 20 сантиметров от осеннего уровня. Странная ситуация, и ответа на этот вопрос мы пока не нашли. Надо будет обратиться к учёным-биологам и ихтиологам за разъяснением.

Рекорд состоялся!

Делать нечего. Решили ещё раз переехать, теперь уже на Великую – и время, и погода позволяют. В прошлом году в это время в Палкинском районе «в верхах» (так эти места называют рыболовы) река радовала щуками рекордных размеров. Правда, в этом году мы там побывали уже дважды, но, увы, от прошлых успехов остались лишь сладкие воспоминания. Ну, может, сегодня будет по-другому? К таким мыслям располагало наличие на воде нескольких лодок с рыболовами. Минут через сорок и мы к ним присоединились. Четыре часа отрыбачили, нагреблись вёслами, набросались спиннингами. И почти ничего. Нет прежней щуки в этих местах. С самого начала меня порадовала двухкилограммовая разбойница: и фрикцион пожужжал, и наполовину в воду спиннинг опускал, когда щука дважды уходила под лодку, и свечку она сделала красивую. Но продолжения не получилось ни у меня, ни у товарищей, лишь реденько попадались щучьи недомерки, коих мы, естественно, отпускали. И на этом всё.

Такое вот открытие щучьего сезона получилось в этом году. Но мы не унываем: рыбу не поймали, но рекорд установили. Да, такое бывает. Впервые за более чем двадцатилетний период наших совместных рыбалок мы за один выезд побывали сразу на трёх водоёмах (озеро Белогули, озеро Чёрное, река Великая). Раньше два или три раза бывало, что за одну рыбалку переезжали с одного озера на другое, но чтобы кардинально за один выезд три места поменять – такое в нашей практике произошло впервые.

P. S. Кстати, в субботний день, 18 мая, на Белогули побывали наши хорошие знакомые и остались в восторге и от погоды (тихая, тёплая, солнечная), и от красоты озера (острова, лес, зелёные луга вокруг), и от рыбалки (уловы были великолепны). А самое главное, что отметили и чему очень удивились и порадовались, так это тому, что не встретили и не увидели ни одной сети. Оказывается, и такое бывает.