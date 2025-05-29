Важность семейных ценностей для россиян подчеркнул Владимир Путин
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями, удостоенными государственных наград, подчеркнул важность семейных ценностей для россиян, пишет ТАСС.
«Для нас, для России и её граждан, эти ценности остаются незыблемыми, несмотря на попытки некоторых в современном мире оспорить или отменить их», – отметил президент.
Ранее сообщадлось, что функции фонда «Защитники Отечества» пообещал расширить Владимир Путин.
Правительство России выделит Псковской области около 340 млн рублей на реконструкцию котельной