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Общество

Грозы с ливнями снова обрушатся на Псковскую область

Грозы с ливнями ожидаются в Псковской области сегодня, 30 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

«С периода 14:00 – 17:00 по Псковской области ожидаются грозы, местами ливни», – предупредили псковичей.

Напомним, что вчера в Псковской области также были грозы с ливнями.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

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