Грозы с ливнями снова обрушатся на Псковскую область
Грозы с ливнями ожидаются в Псковской области сегодня, 30 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«С периода 14:00 – 17:00 по Псковской области ожидаются грозы, местами ливни», – предупредили псковичей.
Напомним, что вчера в Псковской области также были грозы с ливнями.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.
Избирательная комиссия Псковской области поделилась опытом с коллегами из других регионов