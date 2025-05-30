Грозы с ливнями снова обрушатся на Псковскую область

12:09, 30 мая 2025, ПАИ

Грозы с ливнями ожидаются в Псковской области сегодня, 30 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«С периода 14:00 – 17:00 по Псковской области ожидаются грозы, местами ливни», – предупредили псковичей.

Напомним, что вчера в Псковской области также были грозы с ливнями.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.