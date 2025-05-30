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Общество

Федеральный центр помогает региону решать задачи в сфере ЖКХ — Юрий Бурлин

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин прокомментировал выделение федеральных средств на капитальное обновление крупнейшей котельной Пскова. Он, в частности, отметил, что благодаря взаимодействию региона и федерального центра задачи в сфере ЖКХ успешно решаются.

«Работа по обновлению котельной ведётся при поддержке федерального центра и под контролем губернатора Михаила Ведерникова. Уверен, что сотрудничество между региональными и федеральными властями будет продолжаться и дальше, что позволит не только завершить этот проект, но и успешно решать другие задачи в сфере ЖКХ и развития региона в целом», — сказал Юрий Бурлин.

Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

Напомним, Правительство России выделило Псковской области более 337 миллионов рублей на завершение первого этапа и начало второго этапа реконструкции котельной №9 в Пскове. Эта котельная обеспечивает теплом значительную часть города — большую часть Запсковья и центр.

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