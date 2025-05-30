Михаил Васильев: Поддержка федерального центра – показатель работы губернатора

14:29, 30 мая 2025, ПАИ

Председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев прокомментировал ПАИ выделение федеральных средств на ремонт котельной № 9, крупнейшей в Пскове и регионе.

Он подчеркнул, что поддержка федеральным центром обновления критически важной инфраструктуры региона – «показатель плотной работы губернатора и правительства Псковской области».

«Налоги, уходящие в Москву, возвращаются в виде крупных траншей на социально значимые проекты, повышающие качество жизни населения Псковской области», – добавил Михаил Васильев.

Напомним, Правительство России выделило Псковской области более 337 млн рублей на реконструкцию котельной № 9. Средства пойдут на завершение первого этапа реконструкции и начальные мероприятия второго этапа. Котельная № 9 – это самый крупный источник теплоснабжения в регионе, который обеспечивает теплом более 76 тысяч человек и более 50 социально значимых объектов Пскова. Она введена в эксплуатацию в 1975 году, с тех пор замена оборудования не проводилась.