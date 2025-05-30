Михаил Ведерников встретился с партнёрами чемпионата и первенства Псковской области по практической стрельбе

18:17, 30 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с партнёрами чемпионата и первенства Псковской области по практической стрельбе, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Мероприятие проходит уже в седьмой раз и за это время значительно выросло. Если в 2019 году начинали с 300 участников, то в этом году чемпионат объединил уже 700 профессиональных и молодых спортсменов из разных регионов России и Беларуси.

Губернатор отметил, что увеличилось и количество мероприятий, появилась развитая инфраструктура, закуплены техника и оборудование. По его словам, многое сделано и для зрителей, чтобы как можно больше людей, интересующихся спортом, стрельбой, военным делом, могли стать соучастниками чемпионата.

«За эти шесть лет мы создали один из самых профессиональных и технологичных турниров на всем Северо-Западе. И во многом благодаря поддержке наших спонсоров, энтузиастов, людей, которые разделяют наши интересы и идеи. Благодарю наших партнёров за поддержку и за участие в жизни Псковской области», – добавил глава региона.