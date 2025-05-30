И. о. главного врача Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер провёл ряд рабочих встреч
И. о. главного врача Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер провёл ряд рабочих встреч, на которых обсуждались проблемы сферы здравоохранения, волнующие жителей. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
В частности, Дмитрий Мельцер встретился с главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным и и. о. главы Дновского муниципального округа Владимиром Цветковым.
Также Дмитрий Мельцер познакомился с коллективами Локнянского филиала Бежаницкой межрайонной больницы и Дедовичской районной больницы. Оба учреждения здравоохранения находятся в процессе объединения с Порховской межрайонной больницей.
Руководитель познакомился с медиками, так как предстоит работа на местах над улучшением качества и доступности медицинской помощи для пациентов.
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И. о. главного врача Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер провёл ряд рабочих встреч