И. о. главного врача Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер провёл ряд рабочих встреч

21:11, 30 мая 2025, ПАИ

И. о. главного врача Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер провёл ряд рабочих встреч, на которых обсуждались проблемы сферы здравоохранения, волнующие жителей. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В частности, Дмитрий Мельцер встретился с главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным и и. о. главы Дновского муниципального округа Владимиром Цветковым.

Также Дмитрий Мельцер познакомился с коллективами Локнянского филиала Бежаницкой межрайонной больницы и Дедовичской районной больницы. Оба учреждения здравоохранения находятся в процессе объединения с Порховской межрайонной больницей.

Руководитель познакомился с медиками, так как предстоит работа на местах над улучшением качества и доступности медицинской помощи для пациентов.