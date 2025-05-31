Финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области

09:35, 31 мая 2025, ПАИ

Церемония открытия финального этапа чемпионата и первенства Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора состоялась на полигоне «Завеличье», передает корреспондент ПАИ.

Мероприятие посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, председатель Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.

Михаил Ведерников, открывая чемпионат и первенство Псковской области по практической стрельбе «Время Героев», отметил, что в этом году число участников увеличилось более чем в два раза, с 300 до 700.

Глава региона пожелал спортсменам спортивной удачи и не забывать о безопасности.

Михаил Гущин в свою очередь поприветствовал участников от лица федерации, отметив большое значение этого мероприятия. «Очень приятно видеть рядом с опытными бойцами юные лица, молодых спортсменов. Хочется пожелать вам точных и метких выстрелов, слаженной командной работы, а также четкой и безопасной стрельбы», – сказал он.

После открытия начали работать интерактивно-выставочные площадки, а спортсмены начали прохождение этапа командного боя «Битва за флаг». По программе сегодня в 13:00 также запланирован концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова.

Отметим, в этом году соревнования посвящены 80-летию Великой Победы.

Телеканал «Первый Псковский» ведет онлайн-трансляцию с мероприятия. Посмотреть ее можно здесь.