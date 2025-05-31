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Финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области

Церемония открытия финального этапа чемпионата и первенства Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора состоялась на полигоне «Завеличье», передает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Мероприятие посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, председатель Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.

Михаил Ведерников, открывая чемпионат и первенство Псковской области по практической стрельбе «Время Героев», отметил, что в этом году число участников увеличилось более чем в два раза, с 300 до 700.

Глава региона пожелал спортсменам спортивной удачи и не забывать о безопасности.

Михаил Гущин в свою очередь поприветствовал участников от лица федерации, отметив большое значение этого мероприятия. «Очень приятно видеть рядом с опытными бойцами юные лица, молодых спортсменов. Хочется пожелать вам точных и метких выстрелов, слаженной командной работы, а также четкой и безопасной стрельбы», – сказал он.

После открытия начали работать интерактивно-выставочные площадки, а спортсмены начали прохождение этапа командного боя «Битва за флаг». По программе сегодня в 13:00 также запланирован концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова.

Отметим, в этом году соревнования посвящены 80-летию Великой Победы.

Телеканал «Первый Псковский» ведет онлайн-трансляцию с мероприятия. Посмотреть ее можно здесь.

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