Российская автомобильная федерация расследует гибель гонщика на ралли в Псковской области

17:43, 31 мая 2025, ПАИ

Российская автомобильная федерация проведет расследование гибели мастера спорта РФ по автомобильному спорту Никиты Северюхина на ралли «Пушкинские Горы» в Псковской области, сообщается в группе федерации в соцсети «ВКонтакте».

Федерация выразила соболезнования родным и близким Никиты Северюхина.

«Семье гонщика будет оказана вся необходимая поддержка. Произошедшая трагедия будет тщательно расследована РАФ», - сообщили в федерации.

Напомним, сегодня, 31 мая, после вылета с трассы на четвёртом спецучастке ралли «Пушкинские Горы» погиб штурман экипажа №35, мастер спорта РФ по автомобильному спорту, автогонщик-раллист из Ижевска Никита Северюхин. Организаторы гонки приняли решение об остановке ралли Пушкинские Горы - 2025 и отмене оставшихся спецучастков.