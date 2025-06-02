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Общество

Более 40% переселенцев приехали в Псковскую область в этом году из Туркменистана

Наибольшая часть переселенцев, которые поселились в Псковской области в нынешнем году, приехали в Россию из Туркменистана. Об этом сообщила директор Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова на пресс-конференции, посвящённой форуму «Псковская область: место, где хочется жить», в понедельник, 2 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

На фото: Наталья Тудакова. Фото: ПАИ

Более 40 % переселенцев приехали в Псковскую область из Туркменистана в нынешнем году. На втором месте по этому показателю переселенцы из Латвии – 26 %. На третьем – из Эстонии, уточнила она.

«Картинка год от года меняется. Соотечественники находят себя во всех отраслях. Основная задача программы – наполнение экономики кадрами. В программе есть требования, к примеру наличие образования и прочие. С момента реализации порядка 90 специалистов в сфере медицины переехали в наш регион и закрепляются здесь. Люди также развиваются в вопросах бизнеса, педагогики, инженерии, есть люди рабочих специальностей», – сказала Тудакова.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран.

Напомним, форум «Псковская область: место, где хочется жить» пройдёт с 6 по 7 июня. Он будет посвящён 15-летию реализации на территории Псковской области государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

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