Биометрию по венам ладони представили в России
Биометрию по венам ладони представили на X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, пишет РИА Новости.
Специальное устройство показала компания BioSmart. С помощью инфракрасного сканера оно считывает вены ладони и формирует изображение «дерева» вен, которое затем сохраняет на сервер. После этого нейросеть обрабатывает рисунок, что позволяет выявить биометрический вектор признаков.
Технологию уже запатентовали в России и США. Её применяют для учёта времени работы персонала.
Напомним, что конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 6 июня.
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