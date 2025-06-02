Биометрию по венам ладони представили в России

16:25, 02 июня 2025, ПАИ

Биометрию по венам ладони представили на X конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, пишет РИА Новости.

Специальное устройство показала компания BioSmart. С помощью инфракрасного сканера оно считывает вены ладони и формирует изображение «дерева» вен, которое затем сохраняет на сервер. После этого нейросеть обрабатывает рисунок, что позволяет выявить биометрический вектор признаков.

Технологию уже запатентовали в России и США. Её применяют для учёта времени работы персонала.

Напомним, что конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 6 июня.

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