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Общество

Образовательные возможности ПсковГУ презентовали в семи городах Индии

Заместитель директора Института медицины и экспериментальной биологии Елена Трифонова презентовала возможности ПсковГУ на масштабной выставке «Российское образование – 2025» в Индии, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Участниками мероприятия стали представители ведущих вузов России по приглашению Центра международного образования.

Старт выставке дал генеральный консул РФ в Калькутте Максим Козлов. Спикер отметил, что российские вузы предоставляют иностранным студентам возможности не только для учёбы, но и для реализации карьерных планов.

Елена Трифонова представила ПсковГУ в семи городах – в Дели, Мумбаи, Калькутте, Тируванатаруме, Патне, Индоре, Джайпуре. Заместитель директора Института медицины и экспериментальной биологии презентовала возможности университета по экспорту российского образования и образовательные программы, реализуемые на английском языке. Кроме того, заместитель директора провела ряд встреч с абитуриентами и их родителями для обсуждения аспектов обучения и условий проживания в РФ.

Организаторы выставки – Русский дом и Rus Education.

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