Реконструкция системы канализации стартовала на Запсковье

08:39, 04 июня 2025, ПАИ

Реконструкция системы канализации, предусматривающая обновление самотечного коллектора на улицах Петрова и Алтаева, стартовала на Запсковье. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Уже закуплены все необходимые материалы, включая новые трубы, а чтобы избежать неудобств для жителей, смонтировали временную обводную систему. Это позволит предотвратить подтопления не только на указанных улицах, но и на прилегающих – Инженерной, Текстильной и Новосёлов, уточнил глава города.

«Как только временная трасса заработает, бригады горводоканала приступят к замене старых сетей. Завершение работ запланировано на третий квартал этого года», – заключил Борис Елкин.

Ранее глава города в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове рассказал о переустройстве канализации с увеличением диаметра на Запсковье.