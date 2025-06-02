Пришкольные лагеря Псковской области начали свою работу
Пришкольные лагеря Псковской области начали свою работу. В частности, три лагеря с дневным пребыванием открыли двери для 82 учеников Себежского района, пишет районная газета «Призыв».
Так, в Себежской средней школе в лагерь записано 25 детей, в Сосновоборской средней – 22 человека, в Идрицкой средней школе – 35 человек.
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