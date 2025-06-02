Пришкольные лагеря Псковской области начали свою работу

18:45, 02 июня 2025, ПАИ

Пришкольные лагеря Псковской области начали свою работу. В частности, три лагеря с дневным пребыванием открыли двери для 82 учеников Себежского района, пишет районная газета «Призыв».

Так, в Себежской средней школе в лагерь записано 25 детей, в Сосновоборской средней – 22 человека, в Идрицкой средней школе – 35 человек.

Ранее сообщалось, что в Пскове с 29 по 31 мая проходил IV Международный патриотический поход «Наследие», посвящённый памяти героев Великой Отечественной войны.