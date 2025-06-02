Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пришкольные лагеря Псковской области начали свою работу

Пришкольные лагеря Псковской области начали свою работу. В частности, три лагеря с дневным пребыванием открыли двери для 82 учеников Себежского района, пишет районная газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Так, в Себежской средней школе в лагерь записано 25 детей, в Сосновоборской средней – 22 человека, в Идрицкой средней школе – 35 человек.

Ранее сообщалось, что в Пскове с 29 по 31 мая проходил IV Международный патриотический поход «Наследие», посвящённый памяти героев Великой Отечественной войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2025

Совместные учения провели «ЛизаАлерт» и силовики в Пскове
02 июня 2025

Елена Шацкова стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное
02 июня 2025

Сильная ли конкурентная среда в сфере изучения английского, рассказала эксперт
02 июня 2025

Пришкольные лагеря Псковской области начали свою работу
02 июня 2025

Образовательные возможности ПсковГУ презентовали в семи городах Индии
02 июня 2025

Борьбу с борщевиком и реконструкцию сельских бань обсудил экономический комитет Собрания
02 июня 2025

Об оставшихся дорожных работах на улице Генерала Маргелова в Пскове рассказал Борис Елкин
02 июня 2025

Базу отдыха «Нептун» реновируют в Куньинском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...