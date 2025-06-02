Сергей Бухаров: Все участники псковского забега «Мы чемпионы» – победители

22:30, 02 июня 2025, ПАИ

Юные спортсмены от 3 до 7 лет стали участниками забега «Мы чемпионы», который прошёл в День защиты детей, 1 июня. Как ребята преодолели дистанцию, сколько собралось участников – итоги масштабного мероприятия озвучил руководитель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Сергей Бухаров в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Было более полутора тысяч участников. Это очень приятно, с каждым годом эта цифра растёт. С одной стороны, мы очень рады: значит, уровень мероприятия растёт. С другой, анализируя мероприятие, понимаем, что на следующий год мы должны будем несколько поменять формат мероприятия либо расширять площадки», – сказал Сергей Бухаров.

Для малышей с трёх лет дистанция представляла собой 200 метров. Здесь помогали мамы, папы, сёстры, братья и родственники, отметил гость эфира. По правилам забега это не запрещается, так как забег – семейный. Дети постарше уже пробовали свои силы на дистанции 400 метров. Здесь без определённого уровеня подготовки справиться непросто, были подсказки родителей и попытки настроить на победу.

«Для этих маленьких участников такие шаги – возможность ощутить, что такое спорт, что такое первые победы. Потому что в забеге все были победителями. Каждый получил заслуженную награду, медаль, грамоту. И наверное, это такой момент – показать ребёнку в таком возрасте, что лучше заниматься спортом, что спорт – это классно, здорово и можно ярко участвовать в таких мероприятиях», – добавил Сергей Бухаров.