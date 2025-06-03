Борис Елкин призвал жителей Пскова выбрать объекты для благоустройства в 2026 году

09:00, 03 июня 2025, ПАИ

Глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале призвал жителей Пскова выбрать объекты для благоустройства в 2026 году.

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Он отметил, что сейчас активно продолжается голосование за территории Пскова, которые планируется благоустроить в следующем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». «Тысячи псковичей уже выбрали свои любимые места, сформировав первую тройку лидеров. Но окончательная победа пока не предрешена – каждый новый голос способен изменить ситуацию и определить победителя, – отметил глава Пскова. – Принять участие легко: достаточно перейти по ссылке, пройти авторизацию через «Госуслуги» и выбрать один из 15 предложенных вариантов».

По итогам голосования три территории, собравшие максимальное число голосов, получат возможность благоустройства.

«Спешите сделать свой вклад до 12 июня! Это уникальная возможность изменить пространство вокруг себя буквально одним нажатием кнопки», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, что в Пскове на благоустройство претендуют 15 объектов. Среди них – сквер на перекрёстке улицы Вокзальной и Крестовского шоссе, парк имени Карбышева, сквер на Гремячей горе, общественная территория напротив ресторана «Калейдоскоп», общественная территория у дома № 54 на улице Яна Райниса, парк «Берёзки» вблизи дома № 11 на Зональном шоссе, сквер вдоль улицы Застенной у дома № 14 на улице Труда, сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона и другие объекты.