Остаётся 10 дней до конца онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды»

08:06, 03 июня 2025, ПАИ

Остаётся 10 дней до завершения голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в онлайн-голосовании за объекты благоустройства в Псковской области на выбор представлено 108 общественных территорий.

В частности, в Пскове на благоустройство по федеральной программе претендуют 15 объектов, среди них – сквер на перекрёстке улицы Вокзальной и Крестовского шоссе, парк имени Карбышева, сквер на Гремячей горе, общественная территория напротив ресторана «Калейдоскоп», общественная территория у дома № 54 на улице Яна Райниса, парк «Берёзки» вблизи дома № 11 на Зональном шоссе, сквер вдоль улицы Застенной у дома № 14 на улице Труда, сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона и другие объекты.

Псковичи с помощью голосования выбирают три общественных пространства, которые затем будут благоустроены.

В Великих Луках на преображение претендуют: сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной, напротив кинотеатра «Родина», сквер у дома № 1 на площади Калинина, общественная территория на пересечении проспектов Гагарина и Глинки, а также общественная территория между домом № 4 на улице Радищева и корпусом 1 дома № 22 на улице Матвея Кузьмина. Из предложенного списка великолучане выберут два объекта.

Голосование походит до 12 июня включительно на федеральной платформе.

Напомним, в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области благоустроено 37 общественных территорий.

Всего за шесть лет существования проекта в регионе благоустроено 509 общественных и дворовых территорий. На эти цели выделено свыше 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, на благоустройство восьми пространств выделено более 500 миллионов рублей в рамках поддержки проектов, победивших во всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.