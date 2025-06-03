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Экономика

Почти миллиард рублей в виде налогов принёс Псковской области туризм

Почти миллиард рублей в виде налогов принесла Псковской области сфера туризма, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 3 июня в своём отчёте о деятельности правительства за 2024 год.

«Налоговые поступления в региональный бюджет за 2024 год по этой сфере составили почти 950 млн рублей, что на 22 % больше, чем в 2023 году», – уточнила Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что основной драйвер роста доходов консолидированного бюджета – это собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 млрд рублей (на 11,9%).

В частности, в 2024 году на 3 млрд рублей (или на 21%) вырос налог на доходы физических лиц. На 613 млн увеличились доходы с уплаты акцизов. Это +7% к предыдущему периоду.

Выросли и неналоговые доходы. А именно: плюс 60 млн по платежам за пользование природными ресурсами, плюс 180 млн к доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, плюс почти 200 млн по возмещению ущерба и штрафам.

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