Почти миллиард рублей в виде налогов принёс Псковской области туризм

11:17, 03 июня 2025, ПАИ

Почти миллиард рублей в виде налогов принесла Псковской области сфера туризма, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 3 июня в своём отчёте о деятельности правительства за 2024 год.

«Налоговые поступления в региональный бюджет за 2024 год по этой сфере составили почти 950 млн рублей, что на 22 % больше, чем в 2023 году», – уточнила Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что основной драйвер роста доходов консолидированного бюджета – это собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 млрд рублей (на 11,9%).

В частности, в 2024 году на 3 млрд рублей (или на 21%) вырос налог на доходы физических лиц. На 613 млн увеличились доходы с уплаты акцизов. Это +7% к предыдущему периоду.

Выросли и неналоговые доходы. А именно: плюс 60 млн по платежам за пользование природными ресурсами, плюс 180 млн к доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, плюс почти 200 млн по возмещению ущерба и штрафам.