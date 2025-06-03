Акция «Безопасность детства» стартует в Пскове
Акция «Безопасность детства» в летний период, которая направлена на информирование родителей о потенциальных рисках и угрозах для детей и детей о правилах безопасного поведения, стартует в Пскове 4 июня. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на пресс-конференции «Безопасность детства в летний период» в медиацентре ПАИ сегодня, 3 июня.
В рамках акции «Безопасность детства» для детей, отдыхающих в школьных лагерях, пройдут тренировочные занятия на территории одной из школ города. Школьники смогут своими глазами увидеть пожарную машину и поговорить со специалистами.
«Тема безопасности детей не новая, она сверхактуальная. То, что мы сегодня таким расширенным составом собрались на пресс-конференцию, говорит о важности и значимости данной темы для всех субъектов системы профилактики. У каждого из ведомств есть свои задачи в летний период, которые отрабатываются. Ребёнок должен знать о том, что у него есть и защита, и поддержка со стороны взрослых лиц. В первую очередь такими лицами должны стать родители», – отметила Наталия Соколова.
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