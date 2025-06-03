Обращения псковичей в филиал фонда «Защитники Отечества» касаются всех сфер жизни – Надежда Васильева

16:34, 03 июня 2025, ПАИ

Обращения псковичей в Псковский региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» касаются абсолютно всех сфер жизни, рассказала руководитель фонда Надежда Васильева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Вопросы, с которыми к нам обращаются ребята после возвращения, разнообразные, и их объёмы касаются абсолютно всех сфер жизни: вопросы, связанные с восстановлением, с участием в зоне специальной военной операции, выплата всех социальных мер поддержки, вопросы реабилитации, протезирования, оказания медицинской, психологической помощи, получение санаторно-курортного лечения и многие-многие другие вопросы», – подчеркнула гостья студии.

Кроме того, среди самых востребованных вопросов – оказание бесплатной юридической помощи, заметила Надежда Васильева.

«Есть вопросы, на которые необходимо длительное решение. Например, сегодня самые длительные вопросы – это когда мы выдаем удостоверения ветеранов боевых действий участникам ЧВК «Вагнер», – уточнила руководитель фонда.

Она объяснила, что единственная комиссия в стране, которая занимается удостоверениями, работает в Москве и туда поступают документы из всех филиалов по стране, поэтому долгое ожидание. Однако филиал фонда оказывает содействие в сборе документов, их проверке и отправке, уточнила гостья эфира.

Ранее сообщалось, что более десяти тысяч граждан обратились за помощью в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за два года.