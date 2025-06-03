Рост числа обращений в фонд «Защитники Отечества» свидетельствует о его состоятельности – Надежда Васильева

18:14, 03 июня 2025, ПАИ

Количество обращений в псковский региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» возросло в четыре-пять раз, рассказала руководитель фонда Надежда Васильева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Если говорить о количестве обращений и сравнивать мониторинг, который мы проводим, с теми цифрами, с которыми мы работали в 2023 году, то в 2024 году они увеличились в четыре-пять раз и более. Если сравнить первый квартал 2024 года с первым кварталом 2025 года, то мы можем сказать, что ежемесячно к нам стало обращаться на 1,5 тысячи человек больше. С каждым месяцем количество обращений возрастает. Это говорит о том, что фонд развивается, о состоятельности фонда», – подчеркнула Надежда Васильева.

Она также уточнила, что с апреля 2024 года в связи с изменениями, внесёнными президентом в указ о создании фонда, у фонда появилась возможность обеспечивать ветеранов такими техническими средствами реабилитации, как автомобили с ручным управлением. Кроме того, с апреля 2024 года проводится адаптация жилых помещений для тех, кто получил инвалидность.

Также с весны 2024 работает горячая линия фонда «Защитники Отечества» на линии Министерства обороны 117 (доб. 1). Помимо этого, на портале «Госуслуги» голосовой робот Макс может ответить на часто задаваемые вопросы, связанные с участием в специальной военной операции. Здесь же можно найти информацию обо всех федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки.

«В настоящий момент филиал фонда, как и вся страна, готовится к запуску государственной информационной системы «Защитники Отечества» – это позволит намного быстрее оказывать нашим подопечным услуги», – добавила гостья студии.

Ранее сообщалось, что более десяти тысяч граждан обратились за помощью в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за два года.