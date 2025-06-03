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Общество

В Псковском районе от борщевика обработано 94 гектара

В Псковском районе в этом сезоне от борщевика Сосновского обработано 94 гектара, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Фото: из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

На борьбу с сорняком сельским поселениям из бюджета выделено 5,2 миллиона рублей. Общая площадь гербицидной обработки территорий, относящихся к муниципальным землям, составит 203 гектара.

Администрации сельских поселений заключили договоры о выполнении работ по уничтожению борщевика. Несмотря на капризную погоду, подрядчики продолжают выполнять свои обязательства, выбирая погожие дни.

Сельскохозяйственные предприятия, расположенные на территории муниципалитета, за счёт собственных средств планируют провести обработку 85 гектаров от борщевика. Первичная обработка уже проведена на площади 63 гектара.

Кроме того, ведется работа по выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства физическими лицами, а также застройщиками и сельхозпредприятиями, имеющими в собственности значительные по площади земельные участки. Осуществляется и контроль проведения работ по обработке от борщевика полос отвода автомобильных дорог федерального и регионального значения, добавила Наталья Фёдорова.

«Обращаю внимание собственников и арендаторов земельных участков! Убедительная просьба принять меры по его уничтожению: успех в борьбе с распространением борщевика зависит от комплексного подхода и добросовестного отношения всех участников к вопросу ответственного землепользования!» – сказала она.

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