Спектакль «Онегин. Версия» покажут на Днях пушкинской поэзии

07:10, 04 июня 2025, ПАИ

Спектакль «Онегин. Версия» покажут на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня. Показы начнутся в 12:00 и 14:00. Мероприятие будет проходить в зоне общепита, где установят большой дубостол. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль создан на стыке жанров сайт-специфик и уличного театра, он также включает в себя цирк, драматический и музыкальный театр с элементами иммерсивного театра. Сам автор назвал его «собраньем пёстрых глав».

«Этот спектакль отрицает возможность переноса творения в другую локацию, делая конкретное место единственной средой его существования. В спектакле много неожиданностей, шуток и любви. Режиссёр Тимур Кайбжанов и экспериментальное творческое объединение CrazyHotelCompany приглашают вас в мир, где есть место каждому и необычному человеку», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.