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Общество

Стоимость аренды жилья снизилась в России

Стоимость аренды жилья снизилась во всех городах-миллионниках России на 8 % с начала 2025 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «Яндекс. Аренда».

Фото: ПАИ

Снижение стало возможным благодаря росту предложения на рынке и выходу на него квартир массового сегмента, включая нераспроданную вторичную недвижимость.

Москва демонстрирует медианную ставку в 85 тысяч рублей, что на 6,8 % ниже показателей начала года. В Московской области стоимость аренды составляет 43 тысячи рублей, снизившись на 11,1 % с начала года.

Эксперты рынка отмечают, что май, июнь и первая половина июля являются наиболее благоприятным периодом для поиска съёмного жилья. В этот период снижается сезонная активность, что позволяет арендаторам более тщательно подходить к выбору квартиры в рамках своего бюджета.

Ранее сообщалось, что в Псковской области перевыполнили план обеспечения жильём детей-сирот.

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