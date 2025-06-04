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Культура

Итальянский режиссёр снимет фильм с Юрой Борисовым в главной роли

Итальянский режиссёр Лука Гуаданьино («Претенденты») ведёт переговоры с Amazon MGM Studios о съёмках биографического фильма о разработчике искусственного интеллекта Open AI. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

На роль основателя Open AI Ильи Суцкевера претендует российский актёр Юрий Борисов («Анора», «Пророк. История Александра Пушкина»). Компанию ему могут составить Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук», «Социальная сеть») и Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный», «Топ Ган: Мэверик»).

Сценарий картины доверили Саймону Ричу («Головоломка», «Чудотворцы»). Фильм под рабочим названием Artificial будет основан на истории генерального директора Open AI Сэма Альтмана.

Производство фильма может стартовать уже летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что снять кино за 14 дней предлагают в Псковской области.

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