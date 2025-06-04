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Общество

Глава Порховского округа: От нашей активности зависит благоустройство территорий

От активности в онлайн-голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» зависит благоустройство территорий, сказал глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов.

Юрий Семёнов. Фото: ПАИ

«В течение года администрация округа собирает заявки, систематизирует их, а затем предоставляет жителям право выбора. От нашей с вами активности зависит, будут ли выделены федеральные денежные средства и, как следствие, будет ли благоустроена та или иная территория. У нас на голосовании в этот раз не три, а целых семь территорий, две из них на селе. Лично я свой выбор уже сделал», – отметил глава округа.

Юрий Семёнов напомнил, что в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в районе благоустроено уже немало территорий. «Жители это видят, оценивают. Важность такой деятельности очевидна всем. В этом году работа продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – уточнил глава округа. – К сожалению, наш округ далеко не на первом месте в рейтинге голосования, порховичам не хватает активности в этом вопросе, многие, запуганные рассказами о мошенниках, осторожничают при общении с волонтёрами и боятся называть цифры кода. Каждому человеку мы стараемся объяснить важность и пользу от их участия в нацпроекте, рассказать о безопасных способах голосования. Прошу доверять волонтёрам, их можно узнать по спецодежде, они имеют специальные планшеты. Давайте вместе сделаем наш округ лучше!».

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.

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Глава Порховского округа: От нашей активности зависит благоустройство территорий

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