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Общество

Приуроченная ко дню рождения Пушкина конференция прошла в ПсковГУ

Приуроченная ко дню рождения Александра Пушкина студенческая конференция прошла в ПсковГУ. Организатором мероприятия выступила кафедра филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Участниками встречи стали студенты, обучающиеся на направлении «филология». Ребята выступили с докладами на темы: «Почему А. С. Пушкин – наше всё?», «Язык цветов в произведениях Пушкина», «Значение имени в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама», «Книга «Завет внуку» С. С. Гейченко, создателя Пушкинского заповедника», «Что такое прецедентное имя Пушкина?», «Трансформация визуального образа А. С. Пушкина в современной массовой культуре».

Напомним, что с 5 по 8 июня в Псковской области пройдут Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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