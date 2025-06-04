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Культура

Режиссёр спектакля-концерта «Ниоткуда с любовью...» пригласила псковичей на постановку в «Михайловское»

Режиссёр спектакля-концерта «Ниоткуда с любовью...» Наталья Семёнова пригласила псковичей на постановку в «Михайловское» в эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Весь наш спектакль построен на музыке и поэзии. Артисты читают и Пушкина, и современных поэтов. Такая вот эстафета русской культуры для современного зрителя. Частично этот спектакль мы уже показывали в Москве, но только один раз и не весь. В «Михайловском» фактически он будет показан впервые и с обновлениями. Приглашаю всех любителей поэзии его посетить, уверена, будет интересно», – отметила Наталья Семёнова.

Отметим, что спектакль представят артисты Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев. Артисты и музыканты содружества «САМи» уже много лет работают вместе, и в этот раз они подготовили необычную программу, в которой собраны как любимые зрителями стихи, так и новые произведения, которые никогда ранее не звучали со сцены.

В программе будут поэтические монологи, диалоги и песни, а также песни от ансамбля «4:33» и композитора Дениса Калинского в сочетании с гитарными композициями Алексея Кравченко.

Пришедшие на спектакль услышат стихи Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Иосифа Бродского и многих других.

Спектакль состоится 7 июня в 14:00 на главной сцене праздника в «Михайловском».

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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