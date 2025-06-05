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Спорт

Подведены итоги ралли «Пушкинские Горы»

Подведены итоги четвёртого этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы», которое прошло в Псковской области 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в Российской автомобильной федерации.

Фото: ПАИ

Напомним, гонка завершилась на четвёртом спецучастке из-за смерти штурмана одного из экипажей Никиты Северюхина. Организаторы подвели итоги этапа по результатам четырёх участков.

В абсолютном зачёте выиграл действующий чемпион России Клим Гаврилов, выигравший полминуты у своего ближайшего преследователя Андрея Жигунова. В зачёте N4 быстрее всех четыре спецучастка прошли Руслан Гожев и Денис Коломиец. В R3 выиграл двукратный чемпион России Денис Ростилов в паре с Виктором Позерном.

В зачёте R2 лучшим экипажем стали Рустям Исхаков и Артём Нетунаев. И для пилота, и для штурмана этот успех стал дебютным на этапах чемпионата – хотя оба спортсмена участвуют в ралли с середины 2010-х годов.

А в зачёте «Наша классика» бронзу завоевали Денис Баулин и Виктория Семёнова из Пскова.

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