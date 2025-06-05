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Общество

Всероссийский форум учителей русского языка и литературы стартует в Пскове

Всероссийский форум учителей русского языка и литературы стартует в Псковской области сегодня, 5 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Продлится форум до 8 июня. В этом году его темой станет «Роль искусства в формировании гражданской идентичности и патриотическом воспитании».

В мероприятии участвуют более 120 педагогов из 48 регионов России, включая представителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской области. Среди участников есть учителя победителей акции «Губернаторский дневник», чьи ученики недавно встретились с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Программа форума включает мастер-классы лучших учителей страны, проведение «Пушкинского диктанта», педагогические мастерские на базе Псковского государственного университета, а также литературно-музыкальные вечера и экскурсии, посвящённые 226-летию со дня рождения Александра Пушкина.

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