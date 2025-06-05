Самый востребованный вид помощи бывшим осуждённым назвал полковник ФСИН
Самый востребованный вид помощи бывшим осуждённым назвал заместитель начальника УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.
«Прежде всего, трудоустройство. Также часто мы помогаем восстановить документы, оформить пособие по безработице, получить полис ОМС, пройти медкомиссию. Нередко требуется помощь в обучении – люди приходят без аттестата и профессии. Есть и случаи, когда мы организуем психологическую поддержку, предоставляем временное жильё», – сказал Алексеев.
Ограничений нет, добавил полковник. «Мы обязаны принять заявление от любого осуждённого. Главное – его намерение изменить свою жизнь», – подчеркнул он.
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